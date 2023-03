19-Jährige stirbt nach Geburtstagsfeier Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Niedersachsen Mordverdächtiger im Fall Bramsche in U-Haft Von dpa | 07.03.2023, 10:00 Uhr

Bei einer Geburtstagsfeier in Bramsche bei Osnabrück wird eine junge Frau so schwer verletzt, dass sie später stirbt. Ein dringend tatverdächtiger 20-Jähriger sitzt jetzt in Untersuchungshaft.