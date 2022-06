ARCHIV - Blumen und Kerzen stehen an dem Tatort, an dem Ende Januar 2022 bei Kusel zwei Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa FOTO: Sebastian Gollnow up-down up-down Kriminalität Mordprozess um getötete Polizisten: Gericht hört Zeugen Von dpa | 27.06.2022, 12:32 Uhr

Was geschah am Tatort nach dem Gewalttod einer Polizistin und ihres Kollegen bei einer Verkehrskontrolle? Das will das Gericht von Zeugen wissen. Auch Angehörige des Hauptangeklagten sind geladen.