In Ulm hat der zweite Tag im Prozess um den Mord an einer 14-jährigen Schülerin aus Illerkirchberg stattgefunden. Foto: dpa/Felix Kästle 14-Jährige erstochen Mord in Illerkirchberg: Zweiter Prozesstag offenbart Psyche des mutmaßlichen Täters Von dpa | 13.06.2023, 15:56 Uhr

Zwei Mädchen sind in Illerkirchberg auf dem Weg zur Schule, als ein Mann sie mit einem Messer angreift – die 13-Jährige überlebt, die 14-Jährige stirbt. Am zweiten Prozesstag schweigt der Angeklagte, doch ein Sachverständiger gibt Einblicke in seine Psyche.