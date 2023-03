Gewalttat in Bramsche Foto: Heinz-Jürgen Reiss/Nord-West-Media TV /dpa up-down up-down Niedersachsen Mord an 19-Jähriger in Bramsche: Lange Ermittlungen erwartet Von dpa | 06.03.2023, 04:14 Uhr

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt und Sexualverbrechen am Rande einer Party in einer Festhalle in Bramsche gehen die Ermittler von aufwendigen Befragungen und Ermittlungen aus.