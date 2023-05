Familenporträt Foto: Fischer/dpa up-down up-down Märchenprinz Monaco feiert den 100. Geburtstag von Fürst Rainier III. Von dpa | 30.05.2023, 08:09 Uhr

Fürst Rainier III. hat Monaco zu dem gemacht, was es heute ist: ein Jetset-Paradies. Dementsprechend wird der 100. Geburtstag des verstorbenen Herrschers in dem Felsenstaat an der Côte d’Azur gefeiert.