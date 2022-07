Der Lunar Reconnaissance Orbiter (kurz LRO, lateinisch-englisch für „Mond-Aufklärungssonde“) war am 18. Juni 2009 von Cape Canaveral aus zusammen mit dem Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (LCROSS) zum Mond gestartet. Die Sonde umkreist den Mond in einer Höhe von 30 bis 50 Kilometer.