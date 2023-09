Aussichten Möglicherweise letztes Wochenende mit heißen Temperaturen Von dpa | 08.09.2023, 11:38 Uhr | Update vor 1 Std. Sonne in Hamburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Der Spätsommer mit hohen Temperaturen bleibt in den kommenden Tagen noch in Deutschland. In der kommenden Woche dürfte es allerdings deutlich kühler werden.