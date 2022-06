Beim Akkuschrauberrennen in Hildesheim. FOTO: Peter Steffen up-down up-down Mit selbst gebauten Rennautos Studenten aus Ostfriesland gewinnen Akkuschrauberrennen 23.06.2013, 10:43 Uhr

Studenten aus Ostfriesland haben am Wochenende in Hildesheim ein Akkuschrauberrennen gewonnen. Dabei traten die Teilnehmer in selbst gebauten Rennautos aus dem Papierwerkstoff Kraftplex gegeneinander an, der zu 100 Prozent aus Cellulose besteht.