Eastwood Foto: Eric Risberg/AP/dpa up-down up-down „Juror No. 2“-Thriller Mit 92 Jahren: Clint Eastwood will neuen Film drehen Von dpa | 15.04.2023, 01:19 Uhr

Clint Eastwood denkt anscheinend noch lange nicht an den Ruhestand. Bei dem Gerichts-Thriller „Juror No. 2“ will er Regie führen und holt sich gleich mehrere große Hollywood-Stars vor die Kamera.