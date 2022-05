Klara Höfels stand für zahlreiche Serien vor der Kamera. FOTO: imago images/Metodi Popow Mutter von Alwara Höfels Mit 73 Jahren: Schauspielerin Klara Höfels gestorben und | 16.05.2022, 12:27 Uhr Von dpa Jakob Patzke | 16.05.2022, 12:27 Uhr

Die Schauspielerin Klara Höfels ist tot. Sie starb am Sonntag „nach kurzer schwerer Krankheit“ in Berlin, wie ihre Agentur und ihre Familie am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Die Mutter der Schauspielerin Alwara Höfels wurde 73 Jahre alt.