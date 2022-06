Der Mann war nach Angaben der Polizei auf der B475 in Richtung Glandorf unterwegs und wollte etwa 250 Meter hinter der Einmündung B475/B476 zwei vor ihm fahrende Pkw überholen. Der 43-jährige Fahrer des ersten Pkw beabsichtigte, nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen. Das Krad und der Wagen des 43-Jährigen stießen zusammen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden das Motorrad und der Fahrer in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Dabei erlitt er den weiteren Angaben zufolge schwerste Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Sassenberg entfernte ausgelaufene Betriebsstoffe von der Fahrbahn und unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme. Die B475 musste für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet.