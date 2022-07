HANDOUT - Polizisten sperren den Vadnais Lake im Bundesstaat Minnesota ab. Foto: Alex Kormann/Star Tribune/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Alex Kormann up-down up-down USA Minnesota: Drei tote Kinder und Mutter in See entdeckt Von dpa | 02.07.2022, 21:18 Uhr

Grausiger Fund in einem See in den USA - drei Kinder sowie deren Mutter werden tot geborgen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.