Von dpa | 14.04.2022, 16:23 Uhr

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) hat den Niedersachsen ein frohes und friedliches Pessach-Fest gewünscht und dabei auch an das Leid des Krieges in der Ukraine erinnert. „Pessach ist ein wichtiges Fest für die jüdische Gemeinde - ein Fest der Freiheit, das auch in schweren Zeiten Hoffnung und Zuversicht vermittelt“, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag in einer Mitteilung. „Möge der Frieden zurückkehren in der Ukraine und in alle anderen Kriegsgebiete dieser Welt.“