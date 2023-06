Ein Schild warnt vor dem Schwimmen im Rhein. Am Wochenende wurden drei junge Männer in Düsseldorf vom Sog des Flusses erfasst. Symbolfoto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down DLRG warnt vor Gefahr Mindestens vier Badetote am Wochenende in Deutschland Von dpa | 25.06.2023, 21:18 Uhr

An diesem Wochenende sind mindestens vier Menschen in Deutschland beim Baden gestorben. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat angesichts von Badeunfällen in jüngster Zeit erneut vor den Gefahren beim Baden gewarnt.