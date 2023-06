Taifun «Mawar» - Japan Foto: Uncredited/kyodo/dpa up-down up-down Unwetter Mindestens ein Toter nach heftigen Regenfällen in Japan Von dpa | 03.06.2023, 03:45 Uhr

In Folge heftiger Regenfälle ist in Japan mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere Menschen galten zunächst als vermisst, wie örtliche Medien am Samstag unter Berufung auf die Einsatzkräfte meldeten.