Ebola in Uganda Foto: Ronald Kabuubi/AP/dpa up-down up-down Gesundheit Mindestens ein Toter bei Ebola-Ausbruch in Uganda Von dpa | 20.09.2022, 11:09 Uhr

In Uganda wächst die Sorge nachdem ein Mensch an Ebola gestorben ist. Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass dort eine bestimmte Variante des Virus festgestellt worden ist. Die WHO kündigt Unterstützung an.