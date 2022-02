Zugverkehr FOTO: Bernd Thissen Panorama Mindestens bis Montagnachmittag Zugausfälle und Verspätungen Von dpa | 19.02.2022, 18:50 Uhr | Update vor 6 Std.

Wegen der Unwetterschäden bleibt der Bahnverkehr im Norden Deutschlands und in Nordrhein-Westfalen bis mindestens Montagnachmittag stark beeinträchtigt. Es komme zu Verspätungen und Zugausfällen, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Samstagabend mit und riet weiterhin dazu, Reisen in die betroffenen Regionen zu verschieben. „Vermeiden Sie Reisen von und nach Hamburg und Bremen“, hieß es.