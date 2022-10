Brückeneinsturz Foto: Rajesh Ambaliya/AP/dpa up-down up-down Medienbericht Mindestens 68 Tote bei Brückeneinsturz in Indien Von dpa | 30.10.2022, 18:56 Uhr

Dramatische Szenen in Indien: Eine belebte Fußgängerbrücke bricht in sich zusammen, zahlreiche Menschen werden Medienberichten zufolge in den Tod gerissen. Die Brücke war erst kürzlich wiedereröffnet worden.