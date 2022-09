Feuer in vietnamesischer Karaokebar Foto: Duong Tri Tuong/Vietam News Agency/AP/dpa up-down up-down Brände Mindestens 32 Tote bei Feuer in vietnamesischer Karaokebar Von dpa | 07.09.2022, 16:15 Uhr

Das Feuer war am Dienstagabend aus noch unbekannter Ursache im Ort Thuan An nördlich der Innenstadt von Ho-Chi-Minh-Stadt ausgebrochen und breitete sich schnell aus. Was einige Besucher in ihrer Not versuchten, um sich zu retten.