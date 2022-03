Coronavirus - Shanghai FOTO: Uncredited Pandemie Millionen müssen in Shanghai in den Corona-Lockdown Von dpa | 27.03.2022, 17:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem rasanten Anstieg der Corona-Infektionen geht Shanghai schrittweise in den Lockdown. Noch am Samstag hatten Behördenvertreter weitgehende Ausgangssperren in der Metropole ausgeschlossen.