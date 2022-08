Katze gerettet Foto: Alexander Forstreuter/dpa up-down up-down Krefeld Miau aus dem Motorraum: Katze aus Auto gerettet Von dpa | 28.08.2022, 08:24 Uhr

Retter einer Katze in Not: Am Wochenende rückt die Feuerwehr in Krefeld zu einem ungewöhnlichen Einsatz aus - mit Happy End.