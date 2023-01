In der Bäckerei Henningsen und in den Bürgerstuben (Bildmitte) im Ort, keine 150 Meter vom Tatort entfernt, wurden Zeugen vernommen und Einsatzkräfte mit Kaffee und Gebäck versorgt. Foto: Michael Ruff up-down up-down Nach Messerattacke im Zug Ausnahmezustand im Dorf: Das sagen Zeugen zur Bluttat nahe Hamburg , Joachim Möller , Anna Krohn und | 25.01.2023, 20:50 Uhr Von dpa Florian Sprenger | 25.01.2023, 20:50 Uhr

Der schreckliche Vorfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg, direkt in Brokstedt – Zeugenvernehmungen und Versorgung der Einsatzkräfte erfolgten in Bäckerei und Bürgerstuben im Ort.