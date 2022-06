Die erfahrene Brustschwimmerin startet am Montag über 100 Meter, am Mittwoch steht der Sprint über eine Bahn an, und die 200 Meter sollen dann am kommenden Freitag das „Gold-Triple“ bringen. Über alle drei Bruststrecken geht die erfolgreiche Schwimmerin des TV Meppen mit deutlichem Abstand als Schnellste der Altersklasse 30 (30 bis 34 Jahre) an den Start. Über 100 Meter (1:12,37 Min.) ist sie 4,5 Sekunden und über 50 Meter (32,65 Sek.) 1,6 Sekunden schneller als die übrigen 99 Konkurrentinnen gemeldet. Beim 200 Meter Brustschwimmen (2:35,82 Min.) ist sie sogar mit fast 10 Sekunden Vorsprung vor den übrigen 49 Teilnehmerinnen in den umfangreichen Startlisten der internationalen Mammutveranstaltung notiert. Nach den offiziellen Zahlen des Veranstalters werden fast 9700 Schwimmer in die beiden 50-Meter-Pools (Frei- und Hallenbad) des „Italo Nicoletti“ Sports Centre in Riccione, der „Grünen Perle an der Adria“ springen.