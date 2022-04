Der 30-jährige Silbermedaillengewinner über 1500 Meter bei den Europameisterschaften 2010 in Barcelona belegte im erlesenen Feld in Stuttgart in 3:39,92 Minuten den achten Platz. Damit unterbot Schlangen die EM-Norm (3:41 Min.) um gut eine Sekunde und kam bis auf anderthalb Sekunden an seine Hallenbestzeit (3:38,47 Min.) heran, die er vor zwei Jahren in Sindelfingen gelaufen war.