Die Lingener gingen durch Sebastian Friedemann in der 22. Spielminute in Führung. Joshua Sausmikat erhöhte noch vor der Pause mit seinem 15. Saisontor per Kopf gegen seinen ehemaligen Verein auf einen beruhigenden 2:0-Vorsprung. Nach der Pause kamen die Gäste aus Nordhorn besser ins Spiel. In der 64. Minute gelang Vorwärts durch Dennis Oude-Holtkamp der sehenswerte Anschlusstreffer. In der Folge nahm der TuS das Heft wieder in die Hand und hatte eine Vielzahl an Chancen. Am Ende blieb es bei dem knappen Ergebnis und der riesigen Freude über die Tabellenführung.