Spvg. Niedermark– SC Melle 03 II 0:3 (0:0)

Das erste Tor für die Meller Elf fiel in der 51., das 2:0 in der 60. und das glorreiche 3:0 in der 80. Spielminute.

Das Pokalspiel verlief in der ersten Halbzeit laut Betreuer Hartmut Siebart ausgeglichen.

In der 27. Minute hielt Torwart Joachim Heß einen Elfmeter, in der zweiten Hälfte verwandelte Marcel Kavermann einen Elfmeter auf Meller Seite erfolgreich zum 1:0. Ein weiterer Elfmeter, verwandelt durch Sebastian Keil, führte in der 60. Minute zum 2:0.

Das 3:0 sicherte in der 80. Minute (nach Zuspiel von Pascal Kavermann) erneut Sebastian Keil.