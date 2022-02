Polizei FOTO: David Inderlied Panorama Mehrere Glätteunfälle: A7 in Richtung Norden gesperrt Von dpa | 21.02.2022, 08:38 Uhr | Update vor 3 Std.

Nach mehreren Verkehrsunfällen ist die Autobahn 7 zwischen Schnelsen-Nord und Quickborn in Richtung Norden derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord von der Autobahn abgeleitet, wie die Polizei in Neumünster am Montagmorgen mitteilte. Ob es Verletzte gab, war derzeit noch unklar.