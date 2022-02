Lokführer-Ausbildung in Niedersachsen FOTO: Julian Stratenschulte Panorama Mehr Weiterbildungen zum Lokführer Von dpa | 24.02.2022, 16:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Weiterbildung zum Lokführer stößt in Niedersachsen auf steigendes Interesse: In wenigen Jahren hat sich die Teilnehmerzahl verfünffacht. Die Landesregierung und die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit zogen deshalb am Donnerstag eine positive Bilanz ihrer gemeinsamen Initiative „Zug um Zug zum Lokführer“ seit 2019. Dennoch bleibe viel zu tun, „denn der Fachkräftemangel besteht weiter fort“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Außerdem müssen wir es schaffen, mehr Frauen für den Beruf zu begeistern.“