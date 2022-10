Testzentrum Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Sorge vor neuer Welle Mehr Nachweise von Omikron-Sublinien wie BQ.1 Von dpa | 28.10.2022, 01:10 Uhr

Geht es jetzt wieder los? Neue Omikron-Sublinien haben begonnen, sich in Deutschland und anderswo zunehmend auszubreiten. Was bisher bekannt ist - und was die Bezeichnung Höllenhund damit zu tun hat.