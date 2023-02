Kahramanmaras Foto: Ahmed Deeb/dpa up-down up-down Katastrophen Mehr als 50.000 Erdbeben-Tote in Türkei und Syrien Von dpa | 24.02.2023, 20:40 Uhr

Zweieinhalb Wochen sind seit den Erdbeben in der Türkei und in Syrien vergangen. Die Zahl der Toten steigt weiter. Der türkischen Regierung wird große Mitschuld am Ausmaß der Katastrophe attestiert.