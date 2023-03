Peter Weibel Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down Kunst Medienkünstler Peter Weibel stirbt kurz vor 79. Geburtstag Von dpa | 02.03.2023, 12:52 Uhr

Erst jüngst ließ er sich an seinem rappelvollen Schreibtisch fotografieren: Da stand Medienkünstler Peter Weibel kurz vor seinem Abschied am ZKM in Karlsruhe. Nun ist er gestorben.