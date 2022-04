Osterfeuer FOTO: Georg Wendt Tradition Medien: Kompromiss für Osterfeuer am Blankeneser Elbstrand Von dpa | 04.04.2022, 09:03 Uhr | Update vor 22 Min.

Die traditionellen großen Osterfeuer am Elbstrand von Hamburg-Blankenese sollen nach Medienberichten stattfinden. Die Blankeneser Feuerbauern hätten am Sonntagabend beschlossen, ein Papier der Altonaer Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) zu unterschreiben, berichtete „abendblatt.de“ am Montag.