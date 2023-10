Bei einer Massenkarambolage auf der A17 sind am Sonntagabend in der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze 16 Menschen verletzt worden - 3 von ihnen schwer.



Ein Lastwagen war in Fahrtrichtung Dresden bei Bad Gottleuba-Berggießhübel ungebremst in ein Stauende gefahren, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Zehn Autos seien dadurch ineinander geschoben worden.



Warum es zu dem Unfall kam und wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. Die A17 war seit dem Abend in Richtung Dresden gesperrt - die Sperrung dauerte am frühen Montagmorgen noch an.