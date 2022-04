ARCHIV - Die argentinisch-schweizerische Starpianistin Martha Argerich steht im Rathaus. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archiv FOTO: Daniel Bockwoldt Konzerte Martha Argerich Festival der Symphoniker Hamburg Ende Juni Von dpa | 27.04.2022, 16:18 Uhr

Zum vierten Mal veranstalten die Symphoniker Hamburg vom 20. bis 29. Juni ein Martha Argerich Festival in der Laeiszhalle. In sechs Konzerten im Großen und drei Konzerten im Kleinen Saal seien neben der argentinisch-schweizerischen Starpianistin Künstlerinnen und Künstler wie Daniil Trifonow, Renaud Capuçon, Marina Heredia, Mischa Maisky, Leonora Armellini und Sergei Babayan zu erleben, teilten die Symphoniker am Mittwoch in Hamburg mit. Zum Abschluss werde es einen gemeinsamen Auftritt von Martha Argerich mit den Symphonikern Hamburg unter Chefdirigent Sylvain Cambreling geben.