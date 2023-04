Musiker Marteria gab bei Instagram ein Statement ab. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down „Es hat kein Würgen gegeben“ Marteria zu Streit mit Freundin in den USA: „Vorverurteilung in den Medien“ Von Rebecca Niebusch | 19.04.2023, 20:59 Uhr

Der Rapper Marteria hat sich bei Instagram erstmals zu einem Vorfall in den USA geäußert: Der 40-Jährige war nach einem Streit in North Carolina in Polizeigewahrsam genommen worden. Der Musiker sagt: Die Ereignisse liefen anders ab, als in den Medien dargestellt.