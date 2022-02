Marianne Hartl FOTO: Sven Hoppe Panorama Marianne Hartl arbeitet an ihrer Genesung Von dpa | 23.02.2022, 14:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Volksmusik-Star Marianne Hartl will nach einer schweren Schulterverletzung rechtzeitig zur Weihnachtstournee wieder auf der Bühne stehen. „Bis dahin werde ich wieder fit sein!“, sagte die Sängerin des Volksmusik-Duos Marianne und Michael der Deutschen Presse-Agentur in München. Das Ehepaar will seine Tour „Weihnachten mit Marianne und Michael“ am 26. November in Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern starten.