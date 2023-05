Margot Robbie Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa up-down up-down Neuer Spielfim Margot Robbie als „Barbie“ in der „echten Welt“ unterwegs Von dpa | 26.05.2023, 02:41 Uhr

In einem neuen Trailor bekommen „Barbie“-Fans einen kleinen Vorgeschmack auf den Film: Die Kult-Puppe verlässt in Stöckelschuhen ihre rosa Plastik-Welt. Ihr Ausflug endet in einer Verfolgungsjagd.