Die Spurensicherung arbeitet am Tatort, an dem ein Mann nach einer Polizeikontrolle gestorben ist. FOTO: PR-Video Mannheim Kontrolle endet tödlich: Mann stirbt nach Fixierung durch die Polizei Von dpa | 02.05.2022, 22:22 Uhr

Ein Mann ist am Montag bei einem Einsatz der Polizei in Mannheim kollabiert und anschließend in einem Krankenhaus verstorben. Die Beamten wollten den Mann fixieren, der sich offenbar wehrte.