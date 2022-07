Feuerwehrleute bergen das Wrack des abgestürzten Ultraleichtflugzeugs aus dem Dickicht eines Waldes. Foto: Zema-Medien/dpa FOTO: Zema-Medien up-down up-down Unfälle Männer aus Sachsen sterben bei Flugzeugabsturz in Bayern Von dpa | 27.07.2022, 13:59 Uhr

Am Dienstagmittag in Dresden gestartet in einem Ultraleichtflugzeug, wollten zwei Männer nach Wels in Östrreich fliegen. Doch dort kamen sie nicht mehr an.