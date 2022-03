Polizeieinsatz in Mainz FOTO: Sebastian Gollnow Messerangriff Mann verletzt drei Menschen - Polizist schießt auf Angreifer Von dpa | 22.03.2022, 19:16 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Mann greift mitten in Mainz mehrere Menschen mit einem Messer an. Ein Polizist, der gerade in der Nähe ist, schießt auf den Angreifer. Mehrere Menschen werden nun im Krankenhaus behandelt.