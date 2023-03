Die Polizei fand einen leeren Sarg im Grab vor, in dem die Frau eigentlich beerdigt worden war. Symbolfoto: IMAGO IMAGES/agefotostock up-down up-down Er galt als Sonderling Ausgegraben und balsamiert: Mann in Polen lebte jahrelang mit Leiche seiner Mutter Von dpa | 30.03.2023, 18:21 Uhr

Über ein Jahrzehnt hat offenbar ein Mann in Polen mit seiner mumifizierten Mutter die Wohnung geteilt. Besonders kurios: Sie wurde eigentlich beerdigt. Wie er das so viele Jahre verheimlichen konnte und wie die Sache am Ende aufflog.