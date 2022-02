Polizistin FOTO: David Inderlied Panorama Mann fährt Bahnschranke kaputt: in Autowerkstatt gefunden Von dpa | 21.02.2022, 16:47 Uhr | Update vor 8 Std.

Auf der Insel Rügen hat ein Senior mit seinem Auto eine Bahnschranke kaputt gefahren und ist dann mit seinem demolierten Auto geflüchtet. Die Bundespolizei spürte den 86-Jährigen wenig später in einer Autowerkstatt auf. Er habe erklärt, er habe die Schranke an dem Bahnübergang nicht gesehen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Nun werde auch die Verkehrsbehörde informiert, die die Führerscheintauglichkeit überprüfen soll.