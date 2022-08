Das Capitol in Washington. FOTO: dpa/AP up-down up-down Washington Mann fährt in Absperrung bei US-Kapitol und erschießt sich selbst Von dpa | 14.08.2022, 16:31 Uhr

Vor dem Kapitol in Washington hat sich ein tödlicher Vorfall ereignet. Am Sonntagmorgen fuhr ein Mann durch eine Absperrung - das Fahrzeug ging in Flammen auf.