USA Mafia-Memorabilien in Kalifornien teuer versteigert Von dpa | 29.08.2022, 05:37 Uhr

Pistolen, Medaillen, Zigarettendosen: In Los Angeles wurden Hunderte Andenken an die berüchtigten Mafiosi versteigert. Auch ein handgeschriebener Brief von Gangsterboss Al Capone kam unter den Hammer.