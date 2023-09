Gesundheitsschädliche Partikel Luftverschmutzung: Fast alle Europäer atmen keine saubere Luft Von Henry Borgelt | 22.09.2023, 15:01 Uhr Braunkohlekraftwerke tragen stark zur Luftverschmutzung bei. Foto: dpa | Patrick Pleul up-down up-down

Verschmutzte Luft ist die Ursache für 400.000 Todesfälle jedes Jahr. Die winzigen Schmutzpartikel gelangen durch das Blut in nahezu jedes Organ in unserem Körper. Eine Analyse zeigt nun: 98 Prozent der Europäer leben in Regionen mit verschmutzter Luft.