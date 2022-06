Auch Georg Kohne, der am Sonntag als Kapitän am Steuerknüppel der Ju 52 sitzt, ist fasziniert von der „direkten“ Art des Fliegens mit dem Luftfahrtoldtimer. „Es gibt keine Hydraulik, keine elektronischen Flughilfen“, berichtet der Pilot. Natürlich sei die Funk- und Navigationstechnik auf dem aktuellen Stand – Sicherheit werde großgeschrieben – aber flugtechnisch sei die Ju 52 in ihrem Originalzustand. „Wenn ich drücke oder ziehe, bewegt sich direkt etwas“, sieht Kohne den Unterschied zum Airbus A 330 oder A 340.

Auf diesen „etwas jüngeren“ Flugzeugmustern absolviert Kohne als Ausbildungskapitän der Lufthansa 700 bis 800 Flugstunden im Jahr. Rund 100 Stunden fliegt er zusätzlich die Ju 52. Das ausgerechnet er die Maschine von Klausheide aus fliegt, ist kein Zufall: Der Lohner hat das Fliegen dort bei der „Vereinigung aktiver Piloten (VAP)“ gelernt. „Ich habe davon geträumt, einmal mehr Flug- als Treckerstunden zu haben“, lacht der Sohn eines Landwirtes. Dieser Wunsch dürfte für den 55-Jährigen mittlerweile in Erfüllung gegangen sein.

Dominik Kuprecht ist seit einem Jahr Vorsitzender des VAP. „Wir haben die Ju 52 aus Anlass unseres 33-jährigen Bestehens nach Klausheide geholt“, sagt er. Es habe dabei natürlich geholfen, dass man Georg Kohne kannte, gibt Kuprecht zu. Mittlerweile seien aus dem Verein mehrere Flugschüler hervorgegangen, die bei größeren Fluggesellschaften als Linienpiloten arbeiten würden.

„Mit dem Ticketverkauf decken wir gerade die Kosten für den Besuch der Ju“ sagt der Vereinsvorsitzende und freut sich über die zahlreichen Besucher, die den Weg zum Flughafen nach Klausheide gefunden haben. „Da bleibt beim Getränke-, Kuchen- und Bratwurstverkauf was für den Verein hängen.“ Davon finanziert die VAP auch den Betrieb ihrer eigenen drei Flugzeuge. Die Anschaffung einer vierten Maschine sei geplant, kündigt Kuprecht an.

Informationen zur VAP unter www.vap-flugschule.de und zur Ju 52 unter www.lufthansa-ju52.de.