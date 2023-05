Ein 24-Jähriger ist in Lüdenscheid an Schussverletzung gestorben. Foto: dpa/Markus Klümper up-down up-down Polizei ermittelt in NRW Junger Mann in Lüdenscheid erschossen – Tatverdächtige sind 15 und 18 Jahre alt Von dpa | 02.05.2023, 10:34 Uhr

In Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist ein 24-Jähriger an Schussverletzungen gestorben. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest – einen 15- und einen 18-Jährigen.