Sängerin Loreen Foto: Peter Kneffel/dpa up-down up-down Offizielle Deutsche Charts Loreen besser in deutschen Charts als ESC-Sieger davor Von dpa | 19.05.2023, 17:55 Uhr

Letzter Platz beim ESC, aber zweiter in den deutschen Albumcharts. Die Hamburger Rock-Band Lord Of The Lost macht vor, dass das geht. Und die ESC-Gewinnerin landet in den Top Ten der Singles.