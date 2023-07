Das verdächtige Grundstück in Plate ist abgesperrt. Foto: Marlena Petersen up-down up-down Diebstahl aus Kelten Römer Museum Mit Schaufeln und Metalldetektoren: LKA Bayern sucht nahe Schwerin nach dem Goldschatz Von Marlena Petersen | 20.07.2023, 16:08 Uhr

An mehreren Stellen in Plate und Consrade in Mecklenburg-Vorpommern vermutete die Polizei, die wertvollen Münzen aus Oberbayern zu finden.