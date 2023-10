Ein mächtiger Sturm drückte das Ostseewasser ans Land und sorgte für Überschwemmungen in Schleswig-Holstein. In Flensburg gab es am Freitag die höchste Sturmflut seit 100 Jahren. Die Einsatzkräfte hatten auch in der Nacht weiterhin alle Hände voll zu tun. Hier finden Sie alle aktuellen Entwicklungen – auch am Tag nach der großen Sturmflut, wenn das Aufräumen beginnt.

Sturmflut an der Ostsee und Niedrigwasser an der Nordseeküste

Die Wellen der Ostsee donnern mit Wucht an die Hafenanlagen, Straßen sind von Wasser überschwemmt, Äste stürzen auf Autos und Gleise – das Sturmtief über der Ostsee hat am Freitag für Sperrungen in Ufernähe und für Schäden an Land gesorgt.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erwartete für die Kieler und Lübecker Bucht in der Nacht zu Samstag den Höhepunkt der schweren Sturmflut. In der Flensburger Förde ist das Wasser bis zu 2,20 Meter über das mittlere Hochwasser gestiegen. Damit ist dort der höchste Wasserstand seit mehr als 100 Jahren eingetreten. In der Lübecker Bucht sollte der Wasserstand bis zu 1,6 Meter über normal erreichen.

Evakuierungen wegen Sturmflut an der Ostsee: Feuerwehr und Polizei häufig im Einsatz

Zu 150 wetterbedingten Einsätzen ist allein die Kieler Feuerwehr in den letzten 24 Stunden ausgerückt. Vor allem umgestürzte Bäume, die Straßen versperrten, mussten die Feuerwehrleute beseitigen, wie der Lagedienst der Leitdienststelle Mittel in Kiel der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zum Samstag mitteilte. Ein Baum sei auch auf eine Bahnstrecke gefallen. „Allerdings war das jetzt keine Hauptverkehrsstrecke, die das betraf“, so der Lagedienst weiter. „Gemerkt hat das bestimmt keiner.“

Neben Kiel gab es Schwerpunkte in der Schleiregion, in Eckernförde und Damp, wo eine Rehaklinik mit Sandsäcken gegen das steigende Wasser gesichert wurde. Das Nachbarbundesland MV hingegen ist bei der Sturmflut relativ glimpflich davongekommen.

Auswirkungen auf Verkehr an Land und zur See

Auf der Ostsee stellten Fähren zeitweise den Dienst ein. So fuhr in Travemünde die Fähre zum Priwall teilweise nicht mehr, in Kiel wurde die Fördefährlinie eingestellt. Der Sturm über der Ostsee stoppte auch den deutsch-dänischen Fährverkehr auf den Strecken Puttgarden-Rødby und Rostock-Gedser vorübergehend.

Im 600-Einwohner-Ort Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) haben die Einsatzkräfte den Deich aufgegeben. Die Bewohner in drei Ortsteilen wurden aufgefordert, Notgepäck zu packen und sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Die Mehrzweckhalle in Gelting diente als Herberg worden.

In der Schleistadt Arnis sind zwei Deiche gebrochen. Dies habe aber keine Auswirkungen auf die Menschen. Im Kreis Schleswig-Flensburg waren Zehntausende Sandsäcke an die betroffenen Ämter und Gemeinden ausgeteilt worden. Weitere Evakuierungen erfolgten in Brodersby, Schönhagen, Eckernförde und auf Fehmarn.

Die Kiellinie und weitere Straßen in der Landeshauptstadt wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt. In Kiel-Schilksee waren bereits am Donnerstagnachmittag Strandkörbe ins Wasser gezogen worden. „Da ist das Wasser schon ungewöhnlich hoch. Etwa 150 Strandkörbe sind dort geborgen worden“, sagte eine Polizeisprecherin.

Die aktuellsten Entwicklungen der Sturmflut in Schleswig-Holstein im Liveticker: